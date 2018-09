Mai este puțin și vara trece, așa ca ne-am pregatit temeinic sa va deslușim schimbarile care vor avea loc, in viața voastra, in aceasta toamna! Berbec – Te vei dedica mai mult familiei, iar energia lor te va face sa prinzi aripi, pentru a incheia bine acest an. Niciun obstacol nu va mai parea de netrecut pentru tine. La finele anului te vei concentra mai mult pe studii și pe dezvoltarea personala. Taur – Vara ta a fost una, in general, pozitiva, iar toamna iți aduce succes pe plan personal și profesional. Vei deveni un mai bun organizator și nu vei avea parte de surprize neplacute in relație.…