- BALANTA Tinand cont ca ura este ca o otrava pe care o bei, tu esti singura care va fi ranita de ea. Invata sa renunti la manie, eliberandu-te de negativitate. Invata sa-ti traiesti viata cu recunostinta. Este usor sa ai regrete din trecut si sa fii anxioasa cu privire la viitor, dar…

- Horoscop Berbec Sarbatoreste aventura in care ai pornit, bucura-te de fiecare nou episod din filmul de actiune in care esti chiar protagonist, Nu esti spectator la ce se petrece, ci chiar tu esti implicat in aceasta poveste si astepti, cu un copil curios, sa descoperi pe parcurs. Abia…

- BERBEC In acesta saptamana e rost de recuperat bani. Cu siguranta ai ajutat pe cineva in trecut de care ai si uitat deja, insa zilele acestea vei fi suprinsa cu o suma de bani care iti apartine, de fapt. Nici nu se putea sa vina intr-un moment mai bun, pentru ca ai atatea de cumparat. Datorita…

- Horoscopul zilei de 25 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul…

- Berbec Sentimental, perioada e mai frumoasa pentru cele dintre voi care sunt libere, pentru ca exista oportunitatea de va intalni cu persoana de care pe viitor va legați destinul. Emoțiile vor fi multe, insa va vor o stare optimista. Nu va sfatuiesc totuși sa va asumați riscuri mari ori sa…

- Horoscopul zilei de 7 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

