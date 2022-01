Horoscopul lunii februarie, favorabil proiectelor îndrăznețe. Iată! Cea de-a doua luna a anului incepe optimist, cu Luna noua aliniata in zodia Varsator, chiar la 1 februarie. Aceasta lunatie promite noi oportunitati de a visa, de a planifica si de a adapta proiectele la cerintele viitorului. Odata cu incheierea miscarii retrograde a planetei Mercur, in zodia Capricorn, pe 3 februarie, ne revenim pe drumul cel bun. Berbec Concentrati-va pe proiectele de grup in aceasta luna si folositi-va pasiunea pentru a inspira si motiva oamenii. Acesta este momentul perfect pentru a va conduce echipa, prietenii sau comunitatea catre succes. Contributia voastra va va ajuta… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

