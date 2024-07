Horoscopul lunii AUGUST 2024. Luna schimbărilor, în care zodiile vor fi împinse de la spate de astre să aducă revoluția în viețile lor Tare aglomerata o sa mai fie ziua de 4 august, atunci cand are loc atat Luna Noua in Leu, dar și tranziția lui Venus in Fecioara. Ambele sunt vești bune și se mai și completeaza reciproc, astfel ca vom aborda dragostea dintr-o perspectiva mai centrata și ne vom bucura de activitați creative sau de o sesiune de spa și alte proceduri de infrumusețare.Dar august schimba foaia cu retrogradul lui Mercur in Fecioara, ce incepe pe 5 august. Comunicarea scarțaie și suntem predispuși la a ne analiza la sange relațiile. Mercur nu e deloc calm, pe 14 reintra in Leu, iar conversațiile devin aprinse, incisive.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

