Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Jugaru a povestit la emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars cat de bine se ințelege cu fiicele lui, dar mai ales cum și-a insușit rolul de bunic. Prezentatorul TV este un familist convins, iar copiii și nepoții lui sunt cei mai de preț

- Bia Khalifa și-a deschis ușile locuinței sale și a dat tot din casa, intr-un interviu spumos pentru Antena Stars! Blondina a vorbit deschis despre operațiile estetice pe care le pregatește, viața pe care a trait-o in Italia, dar mai ales care este acum relația cu Dani Mocanu.

- Dupa ce Randi a adus critici dure la adresa trapanelelor, Alex Velea a reacționat. Primele declarații ale iubitului Antoniei, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars. Ce se intampla, de fapt, intre cei doi cantareți?

- Mari, fosta concurenta de la Insula Iubirii, și iubitul ei au fost invitați la Showbiz Report de la Antena Stars, acolo unde au vorbit despre realația lor, dar și despre planurile pe care le au impreuna. Totodata, vedeta a facut declarații și despre... sarcina.

- Romeo Fatastick s-a retras din showbizul romanesc in urma cu 5 ani și de atunci nu a mai avut nicio apariție televizata, pana in aceasta seara. Cantarețul a venit in platoul Showbiz Report, la Antena Stars și a vorbit despre cum este viața lui acum și ce a facut in ultimii ani.

- Dupa ce a varsat lacrimi amare pentru ca Yoannes a inșelat-o, Narcisa Moisa se declara mai indragostita ca niciodata și spune ca l-a iertat pentru tot ce a facut. In urma unor mesaje de dragoste postate de cei doi pe rețelele de socializare, artista a venit in platoul Showbiz Report și a marturisit…

- S-au cunoscut in cadrul unei emisiuni matrimoniale, iar de atunci sunt suflete pereche! Berna și Philip, pregatiți sa devina parinți? Dezvaluirile indragostiților, in platou la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Au spus totul despre planurile de viitor!