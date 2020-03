Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca, daca este nevoie, va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare a ratelor si dupa perioada starii de urgenta. El a mai spus ca normele de aplicare la ordonanta care suspenda plata ratelor la credite pe o perioada de noua luni vor fi…

- Berbec – Cand Berbecii trec printr-o perioada de criza existențiala, chiar daca iși doresc sa aiba un moment de respiro in care sa mediteze asupra propriilor ganduri și sentimente, sunt conștienți ca mai bine pentru ei ar fi sa inceapa procesul de schimbare. Pentru a depași criza, au totuși nevoie…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, joi, prefectilor si sefilor institutiilor publice deconcentrate sa fie activi pentru ca situatia este grava. "Va rog (...) sa fiti foarte activi! Sa faceti tot ce se impune si ce vi se transmite din partea autoritatilor centrale. Sa intelegeti ca situatia este…

- Racii reușesc sa treaca peste ultima perioada plina de dezamagiri și se concentreaza mult mai mult pe propria persoana. Nativii din zodia fecioara scapa de o veche problema financiara, iar varsatorii sunt apreciați pentru rezultatele din ultima perioada. O zi relaxanta pentru balanțe, iși vor petrece…

- Ziua de 5 martie aduce vești bune pentru multe zodii din horoscop, intrucat vor fi preocupate de chestiuni ce țin de familie, dar și de situația financiara, care are mari șanse sa se imbunatațeasca, intrucat Venus, planeta iubirii și a banilor, a intrat in Taur.

- Programul global de Acordare a Cetațeniilor prin Investiții, deși se afla in plina expansiune, se va confrunta cu cateva dificultați de piața, in perioada imediat urmatoare, scrie economist.com.

- Tensiuni in interiorul alianței USR-PLUS in perspectiva alegerilor locale, in special cele pentru Primaria Capitalei. USR il prefera pentru poziția de candidat pe fostul președinte al partidului, Nicușor Dan,...