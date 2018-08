Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul iubirii septembrie 2018. Luna august a fost un adevarat roller coaster, cu o multime de planete retrograde, eclipse si alte evenimente astrale. Septembrie 2018 aduce un nou inceput, aduce mister si entuziasm.

- Horoscop weekend. Horoscopul weekendului 31 august – 2 septembrie 2018 prezinta influentele astrale pentru fiecare zodie in cele trei zile de weekend ce marcheaza exact finalul oficial al verii 2018 si al lunii august precum si intrarea in luna

- Intai, Mercur iese din miscare retrograda, lasandu-ne cu doar 6 astre retrograde si restabilindu-ne o comunicare normala. Viata incepe sa curga ceva mai lin si coerent. Mercur isi reia miscarea directa in Leu pana pe 5 septembrie 2018 cand ajunge in Fecioara. Ce combinatie ! Mercur, planeta…

- Ieri am inceput saptamana cu un eveniment astral fericit, reintalnirea dintre planeta iubirii, frumusetii si relatiilor Venus cu Balanta, zodie pe care o si patroneaza si unde se simte cel mai bine si deci si noi. Astazi insa, Uranus intra retrograd in Taur unde se afla din luna mai a acestui…

- Venus si Balanta sunt facute una pentru cealalta. De fapt, Venus conduce doua semne zodiacale. Unul este Taurul si celalalt este, desigur, Balanta. Dar in timp ce Taurul activeaza aspectul orientat spre bani al lui Venus, Balanta ii activeaza iubirea! Combinatia dintre Venus si Balanta este…

- Astrele aduc zilele acestea schimbari radicale in viața mai multor zodii, in special in plan amoros, unde tensiunile iși spun cuvantul. Horoscopul pentru o zodie arata lacrimi și multa dezamagire! Insa aduce și vești bune!

- Horoscopul aduce vești foarte bune pentru aproape toți nativii, mai ales in dragoste. Daca unii primesc suprize din partea partenerului sau a partenerei, pentru alții sageata lui Cupidon le va aduce clipe de vis.

- Astazi, planeta iubirii Venus face un aspect astral armonios de trigon cu Uranus si Saturn. Intrucat aceste aspecte au loc in apropiere de eclipsa solara din Rac, apare un sentiment in aer ca si cum "nu ma pot abtine din a iubi". Ai putea simtic ca sunt forte mai mari in joc care iti ghideaza inima…