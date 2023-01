Horoscopul întunericului. Micile răutăți ținute la secret de zodii - de cine să te ferești BerbeculViolența și impulsivitatea sunt cuvintele de ordine ce ii caracterizeaza pe nativii din Berbec. Deși la prima vedere Berbecul pare cea mai prietenoasa și simpatica persoana, cei care ajung sa il cunoasca mai bine descopera cu surprindere ca are o latura intunecata pronunțata, care nu de puține ori inspira teama. Berbecul are tendinte animalice și da senzația ca nu deține niciun pic de autocontrol. Este adesea violent și nu are o minte complexa, ci judeca totul intr-un mod simplist, ceea ce il face sa fie adesea intolerant. Am putea spune ca unii nativi sunt adevarate brute, care nu se… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

