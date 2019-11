HOROSCOPUL FERICIRII: Nu vor înceta să zâmbească oricâte probleme ar avea Scorpion Scorpionii se pricep foarte bine in a ascunde lucrurile care ii supara, la fel de bine cum pot avea cel mai mare zambet pe fața, chiar daca, in urma cu 5 minute, s-au confruntat cu cea mai mare problema din viața lor. Sunt printre cei mai puternici din zodiac, știu cum sa ascunda emoțiile și trairile și nu se vor lasa doborați de nimeni și de nimic. Le place sa iși traiasca viața din plin și nu dau voie lucrurilor negative sa intre in viața lor. Viața lor privata este atat de bine pazita, incat este imposibil sa iți dai seama ca, atunci cand un scorpion zambește,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

