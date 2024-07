Horoscopul dragostei pentru săptămâna 8-14 Iulie 2024: Venus ne pune iubirea la încercare Iubareața Venus ne traverseaza toate fazele dragostei in saptamana 8-14 iulie 2024. Aceasta perioada acopera toata gama de emoții amoroase, incepand exaltant, apoi devenind spirituala, jucaușa și incheindu-se cu o nota de obsesie. Indiferent de situația amoroasa, cu siguranța nu ne vom plictisi. Venus in Rac formeaza un sextil cu Uranus, indemnandu-ne sa ne asumam […] The post Horoscopul dragostei pentru saptamana 8-14 Iulie 2024: Venus ne pune iubirea la incercare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

