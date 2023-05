Horoscopul dragostei pentru săptămâna 15-21 mai - Previziuni speciale pentru cei singuri Berbec (21 martie - 20 aprilie)Incearca sa nu fii prea nerabdator/oare cu privire la relația ta. Este vital sa iei lucrurile incet, mai ales daca inca nu ești casatorit/a. Incearca sa-i oferi partenerului/ei de viața ceva timp, astfel incat sa se simta liber sa-și exprime sentimentele.Taur (21 aprilie - 21 mai)Saptamana aceasta s-ar putea sa nu fie una dintre cele mai bune pentru tine in ceea ce privește dragostea. Cu toate acestea, veștile proaste vor inceta sa ajunga la tine de vineri incolo. Daca ești inca singur/a, se poate ca un fost iubit/ o fosta iubita sa revina in viața ta și sa iți aduca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)Este posibil sa ai profituri din investițiile pe care le-ai facut recent. Cu toate acestea, incertitudinea problemelor asociate cu unele imprumuturi face ca saptamana aceasta sa nu fie cea mai buna. Daca ești implicat/a in afaceri, poți primi o propunere serioasa și un…

- Berbec (21 martie - 20 aprilie)DragosteDaca simți ca iți pierzi timpul in relația actuala, saptamana aceasta ar trebui sa pui punct.Ieșind din aceasta relație te vei salva de suferința in viitor.Dragostea nu poate inflori fara sentimente de ambele parți.Prin urmare, in loc sa-ți pierzi timpul, trebuie…

- Berbec(21 martie - 20 aprilie)Vei petrece timp de calitate cu familia și copiii tai in aceasta saptamana. Unii dintre voi s-ar putea sa aiba parte de o mare bucurie ca urmare a faptului ca au copii sau un nou copil apare in viața lor. Daca iți cauți un partener de viața, te-ai putea simți atras/a de…

- Berbec(21 martie - 20 aprilie)Saptamana aceasta vei avea mai mult timp pentru persoana iubita. Daca ești casatorit/a, te vei bucura de o atmosfera fara tensiuni in familie. Daca ești singur/a, sa iți gasești un partener potrivit poate fi o sarcina destul de dificila. Cu toate acestea, spre sfarșitul…