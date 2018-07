Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP ZILNIC JOI 19 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Te cam joci cu optiunile pe care le ai la dispozitie, pentru ca sunt in numar ceva mai mare ceea ce-ti inspira sentimentul ca, orice ai alege, tot bine va fi. Privesti cu un dram de inocenta si naivitate ce se petrece in jurul…

- Multe detalii despre Chiron retrograd si horoscopul saptamanii 2-8 iulie este aici. In aceasta zi de Marti, Luna este in sensibilul Pesti ceea ce inseamna ca ne creste receptivitatea pentru tot ce este ciudat si minunat in viata noastra. Tanjim pentru putin farmec si un strop de magie, pentru un…

- BERBEC Va fi o saptamana grea pentru tine la locul de munca, iar rezultatele nu sunt cele la care sperai. Faptul ca iti doreai sa castigi bani cu gramada si ai fost usor nerealista te va lasa cu dezamagire in suflet. Nu e ca si cum o duci rau cu banii, insa setea pentru avere a devenit din…

- BERBEC Viata profesionala iti va ocupa tot timpul in aceste zile, insa acum e momentul tau. Cu toate ca trebuie sa faci unele sacrificii, jobul tau este prioritar acum si lui trebuie sa ii acorzi intreaga atentie. Cat de curand vei avea sansa de a te implica intr-un proiect de zile mari datorita…

- HOROSCOP 16 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Traversezi o perioada in care simti nevoia sa te repliezi dupa niste evenimente solicitante, sau sa te ocupi mai mult de planul personal si mai putin de cel profesional. Insa cea mai buna solutie este sa le imbini armonios pe amandoua, fara insa…

- Horoscop saptamanal 11 – 17 iunie 2018 Berbec – Oana Hanganu. Berbecii rezolva probleme de familie. In cuplu domnesc gelozia și pasiunea, iar in relațiile aflate la inceput de drum se fac, prea devreme, planuri de viitor. Horoscopul saptamanii 11-17 iunie pentru zodia Berbec anunța o perioada…

- Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Luna in Berbec vrea satisfactie imediata. "Eu vreau si eu vreau acum !" striga tare Luna in Berbec. Daca striga suficient de mult, sunt sanse sa reuseasca pur si simplu pentru ca este prea mult efort sa i te opui. Asta si vrea un Berbec, sa razbeasca fara sa…

- Taur Karma iti va da o lectie dupa data de 15 mai, scrie click.ro. E posibil sa fi facut unele greseli pe care acum trebuie sa le platesti inzecit. Poate te-ai certat cu cineva, ai mintit sau ai facut rau intentionat. Vor aparea unele probleme in comunicarea ta cu celelalte persoane, de aceea…