Inca din primele zile ale lunii, mai exact din data de 3 aprilie 2020, Venus parasește semnul sau de domiciliu, Taur, și iși face intrarea in zodia Gemeni. Venus va tranzita zodia Gemeni pana pe data de 7 august 2020, un tranzit foarte lung pentru aceasta planeta, și asta pentru ca in perioada 13 mai – 25 iunie, Venus va retrograda in zodia Gemeni. Influența lui Venus in Gemeni in dragoste Venus, Micul Benefic din astrologie, este planeta iubirii, a armoniei și a banilor, iar in perioada in care tranziteaza zodia Gemeni aceasta se simte foarte bine, este puternica și iși manifesta chiar ușor exagerat…