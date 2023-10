Horoscopul de weekend, 7-8 octombrie 2023. Venus în Fecioară aduce schimbări importante în viața amoroasă a zodiilor Desi schimbarea unui semn planetar aduce intotdeauna o noua faza energetica semnificativa, aceasta este si mai importanta deoarece Venus paraseste, de asemenea, etapa sa retrograda si un semn zodiacal in care s-a deplasat inca din iunie. Aceasta este modernizarea pe care ai dorit-o, dar pentru a imbratisa puterea acesteia in viata ta, trebuie, de asemenea, sa planifici succesul tau.Horoscop weekend. BERBEC Un prieten sau un grup vor fi sursa de inspiratie sau motivatia de care ai nevoie in aceste zile. Mai importanta este insa influenta lui Venus in Fecioara care va aprinde o aura de iubire si… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

