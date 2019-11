HOROSCOPUL câştigurilor uşoare din decembrie. Cine va avea noroc la Loto până la finalul anului. Ce spune Mihai Voropchievici HOROSCOP LEU. Vor avea mult noroc. E bine sa joace la inceputul lunii și sa joace numere la intamplare HOROSCOP BALANȚA. Chiar daca suma de bani nu e prea mare, mulțumește-te cu ce primești. Bucuria caștigului e mare HOROSCOP CAPRICORN. Fa-ți calculele cu mult tact și joaca la loterie in decembrie. E tentat sa joace pe sume mari. Caștigi, dar nu atat de mult HOROSCOP FECIOARA. Are nevoie de stabilitate și de obicei nu joaca la Loto. Dar de aceasta data vor sa-și dea o șansa și sa joace un bilet. HOROSCOP PEȘTI. Sunt norocoși la Loto in general. Jucați un bilet pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP DECEMBRIE 2019 Mihai Voropchievici HOROSCOP BERBEC. Au o protecție divina. E zodia cea mai protejata. Forța divina e foarte bine venita. HOROSCOP TAUR. Nu și-au gasit timp de discutat problemele care ii framanta. E bine sa nu intre in anul urmator cu probleme nerezolvate. …

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 25 noiembrie-1 decembrie, BERBEC Saptamana le aduce Berbecilor bafta la examene, vești din strainatate și, celor singuri, o posibila idila la locul de munca.In cariera, se vor bucura de sprijinul unei femei cu putere de decizie sau vor avea succes in domenii…

- Elveția extinde in toata rețeaua sa feroviara una dintre cele mai moderne sisteme de taxare din lume, bazat pe o aplicație de mobil. Practic, daca pleci din orașul A in orașul B cu trenul și apoi in acel oraș mai trebuie sa iei trei stații autobuzul și doua stații tramvaiul, nu este nevoie sa cumperi…

- Sibiencele de la Magura Cisnadie au condus cu 7 goluri diferența in minutul 53, dar au trait periculos in ultimele minute. S-au calificat in grupele Cupei EHF datorita golurilor mai multe marcate in deplasare. Magura Cisnadie este din nou cel mai mic oraș care are echipa in grupele Cupei EHF, la feminin.…

- Astrologul si numerologul Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul runelor pentru perioada urmatoare, cand astrele par sa se alinieze in favoarea zodiilor de Foc. Astfel, casa banilor se deschide pentru Berbeci, care vor avea mare succes pe plan profesional, respectiv financiar. Iata ce-ti rezerva…

- Managerul Gheorghe Tadici nu isi pune mari sperante in duelul pe care echipa sa il va sustine la finalul acestei saptamani. Handbal Club Zalau se va deplasa la Valcea, pentru duelul cu echipa campioana a Romaniei, SCM Ramnicu Valcea, echipa ce ocupa prima pozitie in clasament, fiind singura cu maxim…

- Toamna aceasta, Casa Pariurilor crește pasiunea pentru fotbalul romanesc și te invita in Liga Caștigatorilor. Intra in joc pe liga.casapariurilor.ro și caștiga cele mai tari premii de suporter! Daca ești fan adevarat, e momentul tau sa te remarci. Joaca in perioada 27 septembrie - 17 noiembrie bilete…

- Incepand de joi, 26 septembrie 2019, cartierul Nord se poate mandri cu inca un loc de joaca modernizat – cel realizat in spatele blocului 116 aflat la intersectia strazilor Matei Basarab si Marasesti. Prin lucrarile realizate suprafata s-a marit de la 90 la 200 mp, iar pe langa modernizarea locului…