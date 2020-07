HOROSCOPUL BANILOR. Nimic nu vine din cer, dacă nu știi să ceri Berbec Poate fi o zi buna sa scapi de o datorie catre un prieten și sa numeri banii pentru distracții. Incearca sa te ocupi de tine, azi, și lasa grijile pentru saptamana viitoare. Este o zi buna sa faci sport, sa te plimbi sau chiar sa calatorești. Taur Evita discuțiile neplacute legate de bani sau de investiții riscante. Daca ești atras de un proiect nou, azi trebuie sa te gandești cum poate fi pus in fapte cu investiții mici, facute treptat. Gandește o strategie care sa reduca pierderile la zero. Gemeni Incepe sa iți mearga mai bine, daca ai o afacere proprie, dupa cum arata Venus,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

