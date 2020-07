Berbec Schimba-ti planurile din mers, sa profiti de sansele pe care ti le-a pregatit Mercur. Poti beneficia de castiguri mai mari, daca reusesti sa colaborezi cu cei care stiu sa faca afacerile profitabile. Ai grija doar sa te ferești de riscurile inutile! Taur Te bucuri de o perioada prospera, in care Venus, aflata acum in semnul de Foc al Berbecului, iti ofera clipe de neuitat alaturi de persoana iubita, dar si sansa de a obtine un succes profesional. Nu refuza niciun proiect in plus, la serviciu, pentru ca vor veni bani. Gemeni Este o zi foarte buna sa iți platești o datorie la unul dintre…