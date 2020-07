HOROSCOPUL BANILOR. Te bucură vacanța, dar știi că rămâi fără economii Berbec Vei pune la punct ultimele detalii legate de proiectele de serviciu și vei reuși sa ajungi la un numitor comun impreuna cu persoanele de care depinde munca ta. Este o zi norocoasa și plina de energie, in care vei comunica deschis cu cei din jur. Taur Vei avea o perioada plina și te vei ocupa indeosebi de problemele familiei in urmatoarele zile. Distracția va ramane in planul secund, și nici de afaceri sau de serviciu nu te vei ocupa prea mult azi. Daca ai un partener sau un coleg de incredere, cere-i sprijinul. Gemeni Trebuie sa te gandești la cheltuielile de vacanța și sa incerci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

