HOROSCOPUL BANILOR. Poți să fii mândru pentru modul în care lucrezi și comunici cu parteneri Berbec O veste buna iti poate aduce azi Marte care grabeste implinirea unor proiecte legate de serviciu. Rezultatele bune iti vor aduce si un bonus. Dar trebuie sa fii și tu mai activ, sa iei imediat legatura cu oamenii implicați și sa puneți lucrurile in mișcare! horo Vor aparea oportunitati pe care nu le poti rata si care te pot ajuta sa iti schimbi locul de munca de luna viitoare. Exista cineva care te apreciaza și care are nevoie de tine la o alta companie. Iar promisiunile pe care le primesti acum se vor implini cateva zile mai tarziu. Gemeni Daca lucrezi deja in cel mai potrivit domeniu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții ne intrebam daca a venit in cele din urma timpul sa ne intalnim cu prietenii sau sa mergem in vacanța, in pofida amenințarii coronavirusului. Tocmai de aceea, peste 500 de epidemiologi din SUA au spus cand vor face ei aceste lucruri, dupa cum relateaza Libertatea . Cei de la New York Times…

- Berbec Marte poate zadarnici planurile de familie și nu vei reusi sa faci mai nimic pentru a impiedica acest lucru. Dar te poți concentra asupra afacerilor tale sau asupra legaturilor pe care le ai cu partenerii importanți. O ședința chiar ar fi indicata la final de saptamana! Taur Vineri este…

- Horoscop 20 mai 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 20 mai 2020 - Berbec:Ți-ar sta bine mai discret, mai calm și mai atent la ce aide facut, chiar și la treburile pe care nu le faci cu placere, de obicei. Horoscop 20 mai 2020 - Taur: S-ar putea sa iți ieși din fire, dar inainte…

- Horoscop 25 aprilie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 25 aprilie 2020 - Berbec:Astazi incepe, pentru tine, o perioada destul de lunga, incare va trebui sa redefinești traseul profesional pe baza unor repere solide,care sa iți permita sa construiești ceva bun. Horoscop 25…

- Lunile Noi sunt intotdeauna cele care seteaza energia de nou inceput si sub care plantam semintele pentru ce va urma. O Luna Noua ne influenteaza pentru tot ciclul lunar ce urmeaza. Luna Noua de martie a fost in Berbec si in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani, deci toata luna a fost despre…

- Numarul contractelor de munca suspendate de la inceputul starii de urgenta a scazut cu peste 100.000. Patronii spun ca incearca sa pastreze salariile si angajatii, in ciuda crizei Numarul contractelor individuale de munca suspendate de la declararea starii de urgenta (16 martie) a inregistrat joi a…

- CHIȘINAU, 16 apr - Sputnik. Potrivit studiului realizat de CBS AXA, in luna martie, 7,6% dintre moldovenii aflați peste hotare au revenit acasa. Unii sunt ingrijorați de pericolul reprezentat de COVID-19, dar și de faptul ca ar putea lesne sa ramana fara un loc de munca in scurt timp. © Photo :…

- Munca de acasa prinde din ce in ce mai mult contur la nivel mondial, pe fondul crizei actuale. In prezent, milioane de angajați lucreaza din locuința proprie, iar pentru mulți este prima data cand fac acest lucru, fara sa se fi pregatit inainte. Insa...