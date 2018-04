Horoscopul banilor 9-15 aprilie 2018: Puşculiţa goală pentru majoritatea nativilor. Cine face cinste în oraş BERBEC In acesta saptamana e rost de recuperat bani. Cu siguranta ai ajutat pe cineva in trecut de care ai si uitat deja, insa zilele acestea vei fi suprinsa cu o suma de bani care iti apartine, de fapt. Nici nu se putea sa vina intr-un moment mai bun, pentru ca ai atatea de cumparat. Datorita acestui lucru, e posibil sa achizitionezi mai multe lucruri decat ti-ai propus. TAUR Se anunta vesti bune pentru tine pe plan financiar in aceste zile. Fie vei castiga mai mult la locul de munca, fie vei avea venituri suplimentare dintr-o activitate extra-job, cert e ca iti prinde… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

