HOROSCOPUL BANILOR 2-8 IULIE: Cine fluieră a pagubă, cine întoarce banii cu lopata BERBEC Va fi o saptamana grea pentru tine la locul de munca, iar rezultatele nu sunt cele la care sperai. Faptul ca iti doreai sa castigi bani cu gramada si ai fost usor nerealista te va lasa cu dezamagire in suflet. Nu e ca si cum o duci rau cu banii, insa setea pentru avere a devenit din ce in ce mai acuta in ultima perioada pentru tine. Iti faci treaba cat poti tu de bine si esti apreciata, insa inca nu s-au aliniat planetele! TAUR Nu iti vei organiza prea bine banii in aceasta saptamana, de aceea ai putea suferi pierderi substantiale. Chiar daca nu vei simti la buzunar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

