Horoscopul 14 Martie 2020. Ies la iveală poveşti mai puţin frumoase din trecut. Multe zodii au o zi proastă · BERBEC In toate circumstanțele, te straduiești sa fii sincer cu toata lumea și ai dreptate cand te aștepți la același lucru de la ceilalți. Cu toate acestea, exista persoane care nu au aceeași percepție, iar acest lucru va frustreaza. Daca doriți sa evitați dezamagirea, lasați acești oameni in urma, deoarece orice relație sanatoasa se bazeaza pe sinceritate, fara jocuri tactice și ticaloase. Nu aveți nevoie de genul de oameni in care nu puteți avea incredere, așa ca nu trebuie sa ii țineți aproape cu orice preț. · TAUR · TAUR In timpul unei conversații, cineva iți planteaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

