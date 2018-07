Amalia Ștefan, ”horoscopista” de la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, a ”sarbatorit” pe litoral, in club, un an de la divorț, alaturi de actualul ei iubit, un pilot chipeș care o face fericita de ceva vreme. (Oferta speciala playstation) Cei doi s-au sorbit din priviri, intr-o noapte dansanta, la malul marii, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 […] The post Horoscopista de la Neatza a ”aniversat” un an de la divorț cu iubitul pilot! appeared first on Cancan.ro .