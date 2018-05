Horoscop. Zodiile care nu știu cum să îți administreze banii. Vezi dacă te afli printre ele Sagetator Sagetatorii sunt persoane foarte muncitoare, dar pe cat de mulți bani fac, cand vine vorba de consumat, suma se dubleaza. Le plac excursiile și aventurile așa ca prefera sa aiba contul bancar gol și sa traiasca intens decat sa economiseasca și sa se bucure de acei bani mai tarziu. Pești Nativii nascuți sub acest semn zodiacal sunt perfect conștienți care le este bugetul, dar aleg de buna voie sa dea și ultimul banuț daca pot ajuta pe cineva. Ajuta persoanele fara adapost, doneaza centrelor de caritate și iși ajuta prietenii la nevoie. Daca au dat deja tot ce puteau… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

