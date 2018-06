Horoscop: Zodii care vor trece prin schimbări majore în a doua parte a anului 2018 Taur Toata lumea stie cat de mult urasc Taurii schimbarea, dar vor fi nevoiti sa se obisnuiasca cu asta in a doua parte a anului. Din fericire, schimbarile aduse de 2018 sunt de bun augur. Va schimbati locul de munca, renuntati la actuala relatie si va gasiti partenerul pe care atat de mult l-ati asteptat. Nu va fie teama sa luati hotarari in aceasta directie, astrele sunt de partea voastra. Leu Nu va temeti de schimbari de obicei, dar de data aceasta nu va veti simti confortabil cu alegerile pe care va trebui sa le faceti. In acest an, Leul castiga o perspectiva diferita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec – este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa. Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri. Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- Berbecii au noroc in dragoste, rezolva probleme care le dau de furca de mult timp, iar intuiția ii ajuta sa ii citeasca rapid pe cei din jur. Taurii afla lucruri interesante despre prietenii pe care ii credeau fara secrete. In plan personal, Taurii singuri se bucura de ajutorul astrelor și, in weekend,…

- Berbec Nativul Berbec are o energie uriasa si un spirit de initiativa greu de egalat. Ideologia sa este foarte bine conturata, nu actioneaza niciodata fara sa se fi gandit de doua ori inainte. Este motivat in tot ceea ce face si ar putea conduce lumea la cat de bine stie sa se organizeze pe…

- Schimbarea lumii este unul dintre principalele scopuri ale persoanelor care iși doresc un viitor mai bun. Acest tip de om este un vizionar, o persoana inteligenta, cu o mie de idei pe care sa le puna in aplicare.

- HOROSCOP 26 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Poate ca este mai bine daca astazi nu ti-ai asuma responsabilitati carora sa nu le faci fata, ulterior. O zi in care este de preferat sa iti lasi mintea sa zburde libera, neluand in calcul informatiile sau zvonurile primite astazi. Toate acestea…

- Fecioara Fecioarele sunt extrem de recalcitrante si nimic nu le multumeste. Acestea au parte de castiguri financiare in luna mai, insa in dragoste apar probleme serioase. Fecioara trebuie sa poarte discutii lamuritoare cu partenerul de viata, sunt numeroase lucruri care o nemultumesc…

- Berbec - Mesha: Nativii din aceasta zodie sunt agitați, agili, competitivi, din acest motiv, aceste calitați conduc la incapațanare și mai mare, scrie a1.ro. Sunt iubitori. Citeste si HOROSCOP APRILIE 2018 OANA HANGANU: ce zodii sunt lovite de noroc, cine are parte de cumpene. Ce se intampla…

- Taur Taurul este un semn zodiacal care simte totul intens. Pentru ei iubirea trebuie sa le topeasca inima, bucuria le face ziua minunata, iar furia le distruge echilibrul. Atunci cand ii superi, nu te vor uita usor. Sunt loiali, iar cand nu li se raspunde cu aceeasi moneda, sunt tentati sa…