Horoscop: Ziua este favorabila achitarii facturilor si datoriilor pentru unii dintre nativi. Ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit specialiștilor, nivelul optim de somn, recomandat din punct de vedere medical, este intre 7-9 ore pe noapte. Sigur cunoști persoane care dorm mult mai puțin, acei oameni care prospera doar cu trei pana la patru ore de somn pe noapte și uneori te intrebi de ce unii oameni au nevoie de mai mult…

- BerbecPe langa aspectele financiare personale cotidiene, de tipul cumparaturi, achitarea unor facturi, datorii, vor aparea in plus fie cheltuieli care vizeaza domeniul profesional, fie informatii deosebite legate de veniturile obtinute la un loc de munca. Totul roieste in jurul banilor astazi, fiind…

- BerbecCheltuielile cotidiene iti dau multe batai de cap la sfarsitul acestei saptamani. Veniturile iti cresc constant, insa se pare ca esti tentat sa te orientezi spre metode si mijloace incorecte pentru a le obtine. Dincolo de nevoile tale si cele ale persoanelor dragi exista lucruri mult mai importante…

- Berbec Energia vitala este mare si dificil de controlat, daca te implici in prea multe treburi deodata. Ar fi bine sa ti aranjezi programul zilei, astfel incat sa ai momente bune de ragaz. Dialogurile cu ceilalti te pot necaji, deoarece contravin ideilor sau conceptiilor tale de moment. Nu lua lucrurile…

- Luna aprilie, mai ales in perioada sarbatorilor de Paște, multe zodii din horoscop au parte de fericire și implinire, insa doar o zodie din cele 12 va avea cu adevarat noroc. Acești nativi din zodiac sunt protejați de Dumnezeu in urmatoarea luna a acestui an. Ei vor avea parte de multe binecuvantari.…

- BerbecCumparaturi, calcule, cheltuieli, discutii pe seama bugetului familiei, planuri de investitii, dar si de economii. Pe de o parte, iti vin bani sau cadouri, iar pe de alta parte, cheltuiesti sau oferi tu la randul tau altora mici bucurii materiale. Urmeaza o lista de prioritati si evita sa cheltuiesti…

- BerbecUnii prieteni vor dori sa te intalneasca la sfarsitul acestei saptamani. Pe de o parte, este minunat, pentru ca poti afla subiecte interesante sau poti schimba pareri cu oameni de buna calitate. Insa, exista un risc, pe de alta parte, de a vorbi prea mult si de a gafa serios pe teme cunoscute…

- BerbecRelatiile sentimentale si distractiile vor cunoaste un final chiar din primele zile ale lunii. O relatie amoroasa se poate finaliza, iar in relatiile cu copiii apar schimbari definitive. Exista vulnerabilizare pe tot ce tine de afectivitate, relatii cu cei dragi si iubire. Fii prudent, deoarece…