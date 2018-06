Horoscop zilnic VINERI 15 IUNIE 2018. Nervi întinşi la maximum şi stres? Sa ne lasam inspirati si calauziti de energia astrelor si sa avem intelepciunea de a lua fiecare etapa exact asa cum vine. Universul nu face greseli. Uranus in Taur nu doarme. El scutura tot ce credeam ca e previzibil si aseaza orice domeniu al vietii pe noi baze mai solide. Daca ceva din ce traiesti nu iti convine, accepta pentru ca este ce ai nevoie pentru urmatoarea etapa a devenirii tale. Dupa zile agitate pentru toata lumea cu Luna noua in Gemeni, cu Mercur mutat in Rac si Venus mutata in Taur, iata ca vin 3 zile in care contextul astral aproape ca ne cere direct sa incetinim motoarele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

