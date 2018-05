Horoscop zilnic VINERI 1 IUNIE 2018. Hello summer vibe! Cum eşti în prima zi de vară? Marturisesc, eu cea care va scriu aceste materiale, dupa ce Uranus a intrat in Taur, am facut un accident de masina destul de neplacut care m-a scos din circuit o vreme, insa a trecut cu bine totul si m-a facut sa imi schimb anumite conceptii la care chiar tineam. Universul mi-a aratat prin acea aparent nefericita intamplare ceva ce trebuia sa vad si sa invat, dar si ca ma sustine si ca intalnesc oameni foarte in regula peste tot. Deci va vorbesc in cunostinta de cauza dupa ce am analizat ce se intampla cu energiile astrale ale perioadei. Energia astrala a acestei zile este in continuare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

