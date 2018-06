Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 9 IUNIE 2018. Eu vreau şi eu vreau acum! TU ce vrei acum? Luna in Berbec este Luna inceputurilor. Luna in Berbec vrea satisfactie imediata. "Eu vreau si eu vreau acum !" striga tare Luna in Berbec. Daca striga suficient de mult, sunt sanse sa reuseasca pur si simplu pentru ca este prea mult efort sa i te opui. Asta si vrea un Berbec, sa razbeasca fara sa i se opuna nimeni. Ce strategie buna ! Astazi, Luna in Berbec te indeamna sa iti doresti o zi cu soare si distractie si o poti avea, cat timp te mentii in miscare si mentii atentia pe lucruri interesante dar usoare ca implicare emotionala. Vestile si informatiile se pot imprastia rapid… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

