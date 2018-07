Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 7 IULIE 2018. Schimbare la orizont pentru siguranţa ta! Dimineata porneste cu Luna in Berbec care se metamorfozeaza in Luna in Taur pana la finele zilei, deci pregateste-te pentru o zi mixta. Ceea ce stabilisei la nivel de intentii si schite, incepe sa se materializeze. Insa nu poti avea nimic pana cand nu treci la actiune. Insa acum este bine sa fii ponderat si rabdator. Nerabdarea este al doilea nume al Berbecului. Insa impulsurile ti se mai domolesc si devii mai cu picioarele pe pamant, gratie Taurului. Fii spontan. Starea de pace si impacare apare diseara si este nevoie de ea. Confortul este esential pentru Taur iar Luna in Taur ne face… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

