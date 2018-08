Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 4 AUGUST 2018. Încotro vrei să avansezi de fapt? Luna in Taur are acest rol, de a ridica greutati de pe umerii nostri. Mai sunt doar 7 zile pana la ultima eclipsa a sezonului care va avea loc pe 11 august, o data cu Luna Noua in Leu. Asta inseamna ca poti face un pas in spate din rollercoasterul ultimelor saptamani, sa te impamantezi si sa vezi exact unde te afli. Daca esti bine unde te afli, mergi mai departe. Daca nu, inca ai timp sa schimbi alegerile. Incotro vrei sa avansezi? Ramai blocat si fidel trecutului sau esti de acord sa dai viitorului o sansa? Viitorul nu trebuie sa fie la fel cu trecutul, daca tu permiti schimbarea perspectivei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Multe detalii despre Chiron retrograd si horoscopul saptamanii 2-8 iulie este aici. In aceasta zi de Marti, Luna este in sensibilul Pesti ceea ce inseamna ca ne creste receptivitatea pentru tot ce este ciudat si minunat in viata noastra. Tanjim pentru putin farmec si un strop de magie, pentru un…

- Lucrurile par a se opri un timp in loc cand o planeta mare si cu miscare lenta incepe miscarea retrograda iar in cazul lui Neptun, este vorba de visele tale romantice ce vin in atentia ta. Este acest vis realizabil ? Este aceasta dorinta realista ? Cat de departe am ajuns pentru ea sau este cazul…

- Leul este semnul zodiacal al petrecerilor. Leul ar putea transforma ideea de petrecere chiar intr-o profesie muncind in muzica, film, teatru sau media. Leul aduce culoare, bucurie si distractie in orice job sau activitate, facand-o o experienta de neuitat. Leul cu energia pe care ne-o aduce face…

- Deocamdata astazi ne traim inceputul saptamanii cu o zi intreaga cu Luna in Taur. Desi ritmul ar trebui sa fie alert, fiind Luni, Luna in Taur ne da o mana de ajutor sa o luam mai usor, sa ne dam voie sa ne relaxam si sa privim cat de departe am ajuns fata de ultima Luna noua din 15 mai. una…

- Este pentru prima data, dupa 80 ani, cand avem Luna in conjunctie cu Uranus din Taur. Daca vrei sa simti cum este acest tranzit pentru tine, urmareste cum iti va fi aceasta zi de Duminica... Cu Luna in Taur, trebuie sa te opresti si sa mirosi trandafirii sau ce floare sau bucurie simpla a…

- Pe durata zilelor de weekend, aceasta este atat in Balanta (Vineri si prima parte de Sambata) dar si in Scorpion (a doua parte de Sambata si Duminica), deci doua energii total diferite pun stapanire pe noi una dupa alta. Cand Luna tranziteaza Balanta, creaza asupra oamenilor o perioada de constientizare…

- Horoscopul zilei de 8 mai 2018 aduce previziuni astrale pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 8 mai 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 8 mai 2018 spune ca balanțele…