Horoscop zilnic sâmbătă 31 decembrie 2022. Zodia care va avea parte de discuţii cu partenerul în ultima zi a anului Horoscop zilnic 31 decembrie. In ultima zi a anului, Luna se mișca intre doua zodii. Astfel, pana seara se va afla in energia Berbecului, iar apoi se va muta in Taur. Vom trece practic de la agitația de peste zi la nevoia de relaxare și desfatare pe care o aduce seara de Revelion. Horoscop zilnic […] The post Horoscop zilnic sambata 31 decembrie 2022. Zodia care va avea parte de discutii cu partenerul in ultima zi a anului appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic 2 decembrie 2022. Astazi se formeaza o cuadratura intre Mercur din Sagetator și Neptun Pești, aspect care revarsa foarte multa confuzie asupra noastra. Raționamentul este in ceața, neclar și nu ar trebui sa luam decizii importante. In plus, s-ar putea sa ne lasam mai ușor mințiți și…

- Jupiter, Marele Benefic al astrologiei, revine in mers direct in zodia Pești și va sta aici pana pe 20 decembrie, fiind ultima data in urmatorii 12 ani cand va tranzita acest semn. Jupiter in acest tranzit are rolul de a ne vindeca, emoțional, fizic și psihic, dar și rolul de a ne reintoarce la credința…

- Horoscop zilnic 22 noiembrie. Soarele intra astazi in zodia Sagetator, pe care o va tranzita pana pe 21 decembrie, și astfel i se alatura lui Venus, planeta iubirii, și lui Mercur, planeta comunicarii, aflate deja aici. In urmatoarea perioada ne vom schimba viziunea asupra vieții și vom deveni mai entuziaști…

- Horoscop zilnic 19 noiembrie. Marte, planeta acțiunii, aflata in retrogradare in zodia Gemeni formeaza astazi un careu cu Neptun retrograd din Pești. Acest context astrologic aduce foarte multa neclaritate in viața noastra, ceața, confuzie și agitație mentala. Careul se simte intreaga luna și ar trebui…

- Horoscop zilnic 2 noiembrie. In cea mai mare parte din zi Luna va traversa zodia Varsator și va forma un aspect de susținere cu Marte retrograd din Gemeni. Contextul astrologic ne poate face destul de direcți in dialog, mai ales daca pana acum am reprimat anumite cuvinte. Este o zi buna pentru renegocieri.…

- Horoscop zilnic vineri, 28 octombrie 2022. Jupiter, planeta beneficiilor și a progresului, reintra astazi in mers retrograd in zodia Pești, tranzit care va dura pana pe 24 noiembrie, apoi planeta va parcurge direct acest semn pana pe 20 decembrie. Va mai reveni aici abia peste 12 ani. In toata aceasta…

- Horoscop zilnic 23 octombrie 2022. Soarele și Venus intra astazi in zodia Scorpion și continua in conjuncția formata ieri in Balanța, insa de aceasta data sub auspiciile energiei scorpionice. Acest context amplifica puternic starile interioare, ne poate face sa dramatizam mai mult și sa incercam sa-i…

- Horoscop zilnic miercuri, 19 octombrie. Venus din Balanța și Marte din Gemeni se intalnesc astazi intr-un aspect de susținere care este foarte constructiv pentru relații și viața sentimentala. Cu alte cuvinte, iubirea și pasiunea iși unesc forțele și relațiile prin viața. Afla care este zodia care isi…