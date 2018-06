Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 30 IUNIE 2018. Surprize, surprize de la Uranus şi Mercur! Mercur in Leu vorbeste limbajul IUBIRII. Insa in combinatie cu imprevizibilul Uranus, ai putea fi socat de ce iese din gura ta, sa nu mai vorbim de socul altora. Si informatii bizare ar putea ajunge la urechile tale, scuturand orice sens fals de siguranta. Mercur in combinatie cu Uranus striga impreuna: SURPRIZA! Cum te simti in fata petrecerilor surpriza? Asteapta-te la neasteptat. Lucrurile poate ca nu vor merge conform planului dar ziua iti va fi mai plina de seva decat credeai. Poate vrei sa misti lucrurile din loc cu un limbaj colorat, sa spui povesti sau intamplari atipice.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

