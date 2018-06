Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 23 IUNIE 2018. Începe magia Lunii în Scorpion! Este posibil ca seara trecuta sa fi iesit din zona de confort si sa fi incercat ceva nou. Daca este asa, multumeste Soarelui si lui Uranus pentru asta, mai ales daca a fost frumos si diferit. Dar acum pregateste-te sa te scufunzi adanc si sa cunosti ceva sau pe cineva cu adevarat. Mercur in Rac este in opozitie cu Pluto in Capricorn si asta te poate face un pic paranoic. Crezi ca fiecare cuvant are in spate un mesaj ascuns? Crezi ca exista o amenintare la fiecare colt? Exista o baza astrologica pentru intensitatea serii si este din pricina lui Mercur, Pluto si a Lunii in Scorpion ce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul anului 2018, astrele ne-au cerut sa gasim moduri sa incetinim ritmul. Temele principale ale primei parti a anului ce sunt trasate de conjuncturile astrale au fost si inca sunt grija pentru sine, granite sanatoase si pacea mintii. Cum se impaca aceste directii cu viata amoroasa…

- Si cine poate discerne mai bine adevarul de fictiune decat Luna in Fecioara cum este acum ? Acum ai toata treaba facuta deci nu deveni obsedat de detalii. Incearca sa privesti imaginea mare si de ansamblu mai bine ! Neptun este retrograd si este ceva atipic cu aceasta zi. Este ea un culoar…

- Tot pe 21 iunie are loc si solistitiul de vara ce marcheaza startul oficial al verii astrologice in emisfera noastra. Vara incepe, este timpul pentru adevarata relaxare, destresare si savurarea noptilor lungi de vara. Nu oricum, ci sub influenta zodiei Rac, sezonul in care vom simti mai multa nevoie…

- HOROSCOP ZILNIC 1 IUNIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Incercati-va norocul, caci astazi aveti spor la negociat salariul dumneavoastra care poate creste considerabil datorita rezultatelor remarcabile in plan profesional din ultimul timp.Energia dumneavoastra fizica se cere consumata…

- Deși foarte mulți sunt sceptici cand vine vorba de horoscop, zodia in care ne-am nascut are o influența mare asupra destinului nostru. Semnele zodiacale iți ofera anumite calitați, dar și defecte care iți pot influența relațiile cu cei din jur. Fericirea este cel mai mare obiectiv al oamenilor, iar…

- Pierderea unei persoane dragi este o incercare grea, dar trebuie sa fii puternic și sa faci fața cu brio provocarilor vieții. Pentru aceasta zodie se anunța o perioada sfașietoare, in care va trebui sa-și ia adio de la o persoana draga, in luna iunie 2018. Astfel, pentru nativii Sagetator,…

- Afla tot ce iți rezerva astrele pentru aceasta luna și descopera principale previziuni din horoscopul lunii aprilie 2018 . Horoscopul lunii aprilie 2018: BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Faci alegeri doar in funcție de ceea ce simți. De foarte puține ori te lasi condusa de rațiune. Emotiile puternice…

- BERBEC: Astazi vei incepe un nou capitol in viața. Ai grija sa nu ii lași pe ceilalți sa iți umbreasca fericirea. Numarul norocos al zilei: 8. TAUR: Știi ce se spune: "Ai grija ce iți dorești, ca se poate indeplini!". Ei bine, ai visat, ți-ai dorit și acum se intampla! Incearca sa nu te simți…