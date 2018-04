Horoscop zilnic SÂMBĂTĂ 21 APRILIE 2018. Începe un week-end cu trăiri intense. Tu cum stai? Daca iti vine, cu motiv sau fara, sa plangi, stai si plangi pe canapea sau pe covor. Da-ti voie sa plangi. Dar nu o face in izolare. Fii in contact cu oameni dragi si realizeaza ce special este sa simti ca iti sunt alaturi. Atunci cand Luna este in Rac, cu totii devenim oameni casnici. Ne dorim sa ne retragem in acel loc unde ne simtim cel mai mult acasa ori ca acasa. Acest lucru poate aduce si un sentiment de "dor de casa" pentru cei ce se afla departe de casa sau de tara sau sunt instrainati de altii. Este si un timp pentru a ne conecta cu cei ce ne cunosc cel mai bine si profund. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O Luna noua in conjunctie cu Uranus este exact ca un taxi care apare din neant, fix cand aveai nevoie de el fara sa il fi chemat tu concret. Este ca acel mesaj pe care il primesti cand credeai ca totul s-a sfarsit. Ca acel mail din cutia postala care vine cu o oferta pe care nu ai cum sa o refuzi…

- Aceasta saptamana ne da ocazia sa ne bucuram de afectiune si fantezie, de creativitate si de determinarea de a merge mai departe cu forta si tenacitate. Dar ce se intampla daca mergem prea departe pentru ce ne dorim ? Atat timp cat ce vrei este ce vor si altii, vei ajunge cu siguranta acolo. Insa…

- Pe vlogul sau, UN SHOW DE DOI GALBENI, jurnalistul Dorin Galben a adresat un mesaj moldovenilor care au plecat în strainatate și îi critica pe cei ramași acasa cu fiecare ocazie. Videoul sau a adunat deja zeci de mii de vizualizari, sute de LIKE-uri și foarte multe comentarii. Unii oameni…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. De altfel, fiecare persoana…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)…

- Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste. Chiar daca la prima citire poti sa nu recunosti situatia descrisa zodiei tale, reciteste cu atentie, citeste printre randuri. Sfatul primit este ce ai nevoie sa auzi astazi, indiferent de…

- HOROSCOP BERBEC Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu…