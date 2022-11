Horoscop zilnic sâmbătă, 19 noiembrie 2022. Zodia care trăieşte stări serioase de confuzie, urmează o perioadă grea Horoscop zilnic 19 noiembrie. Marte, planeta acțiunii, aflata in retrogradare in zodia Gemeni formeaza astazi un careu cu Neptun retrograd din Pești. Acest context astrologic aduce foarte multa neclaritate in viața noastra, ceața, confuzie și agitație mentala. Careul se simte intreaga luna și ar trebui sa avem grija la acte, la deplasari și sa evitam […] The post Horoscop zilnic sambata, 19 noiembrie 2022. Zodia care traieste stari serioase de confuzie, urmeaza o perioada grea appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

