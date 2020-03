Horoscop zilnic pentru azi, SAMBATA 28 MARTIE. Trateaza-te regeste! Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Nu vei avea niciodata momentul perfect de a-ti deschide inima in fata partenerului de cuplu. Dar tot trebuie sa o faci, pentru ca altfel relatia nu poate supravietui. Daca esti singur, pune-ti zambetul pe fata. Chiar daca nu ti-l vede nimeni, o simte sufletul tau si iti schimbi dispozitia. Ai nevoie de asta. Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai) zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai) Esti mai comunicativ decat de obicei. Spune ce simti, spune ce doresti, spune ce vise ai. Partenerul va fi incantat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi Luna se muta din Balanta in Scorpion. Indiferent de pret, este timpul sa facem ce e de facut, despre asta este Luna in Scorpion – de a ramane de neclintit in fata crizelor, oricat ar fi ele de mici, medii sau mari. Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie: Afla mai multe despre…

- Astazi Luna se muta din Balanta in Scorpion in plimbarea sa in juru Terrei, iar schimbarea energiei sale inseamna ca suntem dispusi sa abordam o problema mergand pana la radacina sa. Nu ne mai convin solutiile superficiale. Ne-am saturat sa negociem si sa fim amabili daca asta nu duce la nimic bun.…

- Iata ce-ti rezerva astrele in plan amoros, in functie de zodie! Horoscop dragoste Berbec Esti intr-o dispozitie pozitiva, te simti bine si esti optimist dupa ce timp de cateva zile te-ai simtit la pamant. Lasa insecuritatile si stresul deoparte si acorda timp de calitate partenerului…

- Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Relatia de cuplu se desfasoara in termeni buni, iar sansele sa se imbunatateasca sunt foarte mari. Partenerul iti face o surpriza romantica ce va duce la gesturi reciproce de afectiune. Daca…

- Venus este planeta iubirii, a relatiilor, a tot ce pretuim la nivel personal. Venus este tot ceea ce este important pentru tine. Chiron este cheia zodiacului. Cand Chiron face orice aspect astral cu o alta planeta, el "descuie" secretele pe care le detine si releva ceva ce a fost ascuns sau inteles…

- Horoscopul de duminica, 26 ianuarie, vine cu temeri, certuri și nervi intinși la maximum in prima parte a zilei. Nativii Leu vor avea parte de probleme pe plan sentimental, se anunța tensiuni majore in relația de cuplu. Varsatorii acorda o importanța foarte mare relației cu prietenii apropiați. Este…

- Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Simti ca trebuie sa clarifici unele lucruri in relatia de cuplu astfel incat sa treceti la nivelul urmator. Daca esti singur, a sosit momentul sa preiei initiativa si mergi pentru a obtine ce-ti doresti. Horoscopul zilei de dragoste TAUR…