Horoscop zilnic MIERCURI 6 IUNIE 2018. Trei aspecte astrale importante ne definesc ziua! Iata ce inseamna pentru noi si ce avem de facut ca sa trecem prin ele fara mari daune: – Soarele in conjunctie cu Mercur te ajuta sa gandesti si sa comunici mult, fiind un timp mental foarte ocupat. Multa interactiune, hartogaraie, mailuri trimise si primite, activitate intensa la orizont. Mercur este rapid, adaptabil, curios si fara mari emotii. Profita de aceasta stare. Discuta orice te intereseaza, exprima-te pe orice subiect pentru ca vei avea claritate. Fa planuri, negociaza, incepe afaceri, cumpara si vinde. Pe de alta parte insa... – fii deosebit de atent la relatii in general… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop saptamanal BANI. Din punct de vedere al banilor nostri, cum ii facem sau cheltuim, ce oportunitati sau piedici avem, saptamana 4 – 10 iunie 2018 aduce pe de-o parte o usurare a efectului lui Uranus in Taur care defineste noua noastra realitate despre bani de acum incolo timp de 8 ani, dar…

- Insa in aceste zile au loc 4 tranzite complexe si bune si mai putin bune. De fapt, in Cosmos nu exista nimic mai putin bun ci miscari de planete ce se sprijina intre ele sau sunt in opozitii ca sa ne trezeasca acolo unde nu suntem pe drumul bun. Aspectele acestea ne aduc ajutor in comunicare…

- Horoscop lunar general - iunie 2018 Mercur (Gemeni) trigon Marte (Varsator) și Venus (Rac) trigon Jupiter (Scorpion) In cursul zilei de 1 iunie, se formeaza doua aspect astrale importante: configurațiile armonioase de trigon dintre Mercur din semnul Gemenilor și Marte din Varsator, planete care ne…

- BERBEC. Indiferent de ce s-a petrecut saptamana trecuta, pare sa fie in mare masura rezolvat in aceasta saptamana. Accentul general al temei natale este destul de normal cu o tendința de impamantare, ceea ce aduce o doza puternica de ambiție. TAUR. Planurile pe care le-ai lansat recent ar…

- Aprilie e o luna energica, surprinzatoare, cu multe schimbari si provocari. Chiar daca in prima zi a lui aprilie Venus intra in zodia Taurului si ne aduce confort sufletesc, liniste, armonie, nu dureaza mult aceasta stare. Soarele e in Berbec pana pe 20, Mercur in continuare retrograd pana pe 15, determinandu-ne…

- De ce este asa de importanta Luna si se face referire la ea in aproape toate horoscoapele ? Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea ; datorita apropierii ei de Pamant este considerata unul din corpurile ceresti cu cea mai mare influenta asupra oamenilor. Practic, Luna…