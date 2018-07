1, 2, 3 ... si! A sosit vremea vindecarii. Chiron in Berbec este pe cale sa stationeze retrograd iar Soarele in Rac impreuna cu Jupiter in Scorpion sunt pe cale sa fie in aspect de trigon. Este o zi de pregatire pentru ca aceste evenimente astrale sunt pe cale sa aiba loc in ziua urmatoare, deci traim o stare de asteptare.

Acest astru care taie in adancime, Chiron, care din 18 aprilie a intrat in Berbec unde va sta pana in 2024, se pregateste sa se alature altor 4 planete aflate deja in miscare retrograda care impreuna ne solicita ca in aceasta vara sa trecem la anumite curatenii, interioare…