Horoscop zilnic MIERCURI 25 IULIE 2018. Astăzi trebuie să spui NU Astazi, Soarele in Leu este in aspect astral de patrat cu Uranus in Taur si cuvantul magic este NU. Foloseste-l! Altfel o va face altcineva! Pregateste-te pentru o zi cu surprize. Te simti rebel sau nu in apele tale? Poate vrei sa incerci lucruri noi si sa alegi diferit macar o data. Uranus este planeta revolutiilor asa ca, in caz ca mergi conform unui plan, da-ti voie azi sa actionezi opus. Spune si actioneaza in energia lui NU. Nu este asa de greu ! Iata o zi plina de dezvoltari pline de entuziasm si surprize. Le poti face fata? Mercur in Leu este stationar acum si retrograd de maine,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

