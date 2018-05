Horoscop zilnic MIERCURI 2 mai 2018. Ce zodii sunt predispuse la situatii la care nu se asteapta Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap felul in care ne raportam la bani.



Iata horoscopul zilei de MIERCURI 2 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala: Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Atunci cand iti gasesti calea, in mod natural vrei sa incepi sa avansezi pe ea. Reversul insa nu este adevarat in ciuda a ceea ce crezi tu. Este zadarnic sa inveti sa mergi atunci cand nu stii pe care cale sa o faci. Aceasta idee ti se poate parea cam neclara tie acum si cu toate acestea este adevarata.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap felul in care ne raportam la bani. Iata horoscopul zilei de MARTI 1 mai 2018 pentru fiecare zodie in aceasta conjunctura astrala: Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Energiile planetare…

- O Luna noua in conjunctie cu Uranus este exact ca un taxi care apare din neant, fix cand aveai nevoie de el fara sa il fi chemat tu concret. Este ca acel mesaj pe care il primesti cand credeai ca totul s-a sfarsit. Ca acel mail din cutia postala care vine cu o oferta pe care nu ai cum sa o refuzi…

- Luna noua din Berbec de astazi este speciala din noua motive : mai intai, este in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii si a surprizelor, apoi, are loc o data cu revenirea lui Mercur in miscare directa, dat fiind ca de 3 saptamani a fost retrograd in Berbec. Totul despre Luna noua in Berbec de…

- Berbec – Horoscop 11 martie 2018 Ai ocazia de a lua legatura cu o multime de oameni, chiar si cu persoane cu care nu ai mai vorbit de ani de zile, deoarece azi sunt favorizate revederile si impacarile. Adu-ti aminte de un prieten cu care poate nu te-ai inteles bine in ultimii ani si…

- Saptamana astrala este incarcata de evenimente : luna plina pe 2 martie, Uranus termina un ciclu de 24 ani iar Jupiter unul de 165 ani. Acest lucru marcheaza si sectorul financiar al pamantenilor. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia…

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru marti 20 februarie 2018. Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau pe orice domeniu doresti. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul…

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. De altfel, fiecare persoana…

- Afla ce energie iti influenteaza ziua in functie de configuratia astrala a momentului si de zodia ta, afla ce sa faci cu ea ca sa iti fie in avantaj! Iata horoscopul pentru VINERI 16 februarie 2018 realizat de astrologul cu peste 21 ani de experienta, Daniel Doud. Zodiac spiritual zilnic.…