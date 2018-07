Horoscop zilnic MIERCURI 18 IULIE 2018. Tot relaţiile sunt atinse astral azi! Fa efortul de a iesi, de a te conecta cu altii, de a negocia dealuri si de a extinde diverse forme de parteneriat. Gaseste-ti partenerul, in dragoste sau in afaceri, si impreuna puteti cuceri lumea! Iesi din carapace si fii intre oameni cand Luna este in Balanta sau macar gandeste-te si la altii si la ce vor ei sa spuna. De dimineata, Luna face un aspect de patrat cu Saturn si poate ca nu este cel mai placut mod de a incepe ziua. Va trebui sa fii politicos din datorie. Dar pe masura ce avansam in zi, vei incepe sa te simti mai rebel. Esti nerabdator sa te exprimi, sa te duci dupa ce… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

