Horoscop zilnic MARŢI 26 IUNIE 2018. Marte intră retrograd. Atenţie, trage aer în piept! Marte se alatura celorlalte 4 planete din sistemul solar ce sunt la acest moment in miscare retrograda, anume Mercur, Jupiter, Saturn si Pluto. Pana la sfarsitul verii, 7 din 8 planete vor fi retrograde. Acesta da moment unic si mesaj puternic al Universului ! Marte retrograd in Varsator incepand de astazi pana la 27 august inseamna ca lucrurile se leagana pe o margina foarte precara. Daca ai tot alergat in gol pana acum, este timpul sa te opresti, sa faci un pas inapoi si sa iti gasesti centrul si echilibrul interior. Luna in Sagetator de astazi si aproape plina iti da sustinerea sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

