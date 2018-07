Horoscop zilnic MARŢI 10 IULIE 2018. Jupiter, planeta norocului şi abundenţei, iese din retrograd! Reinceputul miscarii lui Jupiter direct inseamna o nou speranta pentru noua ta viata de acum incolo, in domeniul in care ti-ai pus cele mai mari intentii in ultimul timp! Astazi este, practic, ziua lui Jupiter! Aceasta planeta cu energie benefica de sperante, oportunitati si noroc da drumul unei veritabile avalanse de energie si entuziasm! Inca din martie, Jupiter a fost retrograd dandu-ne o perioada de patru luni pentru a ne regandi planurile si sperantele pentru viitor, sa ne revedem investitiile financiare si emotionale si sa ne repunem treburile la punct. Ne-am facut… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

