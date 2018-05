Horoscop zilnic LUNI 7 MAI 2018. Ritm astral foarte rapid, ce zodii sunt tulburate

In plus, la finalul acestei noi saptamani, Mercur cel flexibil intra in Taur iar pe 15 mai Uranus isi schimba semnul la jumatatea lunii, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Multa energie a Taurului la orizont dupa cum se vede, mult indemn sa renuntam la incapatanare, inflexibilitate si rigiditate.

Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap felul in care ne raportam la bani. Ultima data cand Uranus a fost in Taur a fost acum 80 ani, respectiv in anii 1930-1940 cand au existat cele mai mari crize si revolutii…