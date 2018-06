Horoscop zilnic LUNI 25 IUNIE 2018. Vezi de ce nu ai chef de munca azi! Marte retrograd 2018 se intampla foarte aproape de Pamant, o intamplare foarte rara! Deci daca te vei uita pe cer si vei vedea un astru urias privind furios inapoi la tine in aceasta vara, acela este Marte. El este cel mai stralucitor pe la finalul lunii iulie atunci cand Terra, Marte si Soarele sunt aliniati in asa numita "opozitie a lui Marte". Acela va fi un moment foarte puternic, mai ales ca in iulie si august 2018 este si sezonul multor eclipse de Soare si de Luna.

Toata vara, astrele si sezonul eclipselor vor genera influente ce ne schimba relatiile amoroase. Iata cum iti este impactata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

