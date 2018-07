Horoscop zilnic LUNI 23 IULIE 2018. Bun venit in zodia Leului! Soarele este planeta energiei, vitalitatii si a constiintei divine. Leul este semnul creativitatii si a iubirii de viata. Sigur ca Leii vor beneficia cel mai mult acum, dar indiferent in ce zodie esti, vei simti pe pielea ta schimbarile din timpul tranzitului Soarelui in Leu. Soarele te va umple de energie, pasiune, creativitate si stralucire.



Iata horoscopul zilei de LUNI 23 iulie 2018 din punct de vedere al influentelor astrale:



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Este bine sa fii foarte prudent astazi, ti se recomanda. Rezultatele unei munci sustinute… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 21 – 27 iulie 2018. Soarele va intra in zodia Leului. Mercur va intra in mișcare aparent retrograda. Luna Plina in Varsator. Berbec Intre 21 și 22 iulie, la pranz, preocupari legate de obținerea unui avantaj material, suspiciuni cu privire la o persoana sau la un grup…

- Relatiile vor fi in mintile noastre mai mult ca in alte zile pentru ca la noapte, Luna intra in Balanta. La inceputul zilei, Luna este inca in Fecioara si vom fi harnici ca albinele toata prima parte a zilei. Pe masura ce Luna se armonizeaza cu Pluto din Capricorn si cu Soarele din Rac, vom fi un…

- BERBEC Intre 23 și 25 iunie, dimineața, exasperați ca o chestiune materiala nu se finalizeaza, Berbecilor le va trece prin minte cate o soluție neobișnuita, mai puțin „ortodoxa”, care sa le permita sa scurteze drumul. Categoric nu indemnam pe nimeni sa recurga la astfel de mijloace și, tocmai de…

- Solstitiul de vara va debuta anul acesta la ora 13.07, ziua de 21 iunie fiind cea mai lunga din an si marcand inceputul verii astronomice. Din vechime, aceasta zi este legata de strangerea recoltei, cand se aprind torte pe campuri pentru indepartarea daunatorilor. In jurul datei de 21 iunie,…

- Racul este planeta asociata cu emotiile, familia si casa. Astfel, Soarele in Rac ne incurajeaza sa ne ascultam de adevaratele sentimente si sa ne conectam cu sinele interior pentru a descoperi acolo care ne este adevarul. Astazi spunem Bun venit solstitiului de vara, momentul cand Soarele atinge…

- Acest tranzit ne poate face sa simtim ca ne-am pierdut calea sau sa ne punem intrebari despre ce vrem de fapt de la viata. Parca nu ne mai dam seama de nimic clar! Neptun tinde sa iti dea peste cap simtul propriei identitati, sa te simti nesigur, confuz sau dezamagit de ceva din viata ta personala…

- HOROSCOP ZILNIC 30 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O discuție cu cineva aflat departe de granițele țarii sau cu un instructor, profesor iți va oferi lamuriri importante vizavi de experiențele de viața in care ești implicat. In Semnul Sagetatorului se formeaza aspectul de Luna plina,…