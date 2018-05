Saptamana continua sa fie sub influenta mutarii lui Venus in Rac pana pe 13 iunie. Venus in Rac ne pregateste starea romantica pentru vara! Iata cum influenteaza fiecare zodie magia lui Venus in Rac.

Azi dar si pana pe 13 iunie, pregateste-te sa simti energia lui Venus. Venus are o energie exclusiv feminina, si este foarte preocupata sa fim fericiti. Venus este despre romantism, iubire si echilibru. Ea se va concentra pe legaturile emotionale si casatorii, relatii de afaceri si de prietenie.

Chiar daca nu reusesti sa dai o fuga sa vezi marea pe durata acestui tranzit, macar…