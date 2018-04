Horoscop zilnic LUNI 16 aprilie 2018. Azi Luna nouă specială în Berbec! Ce aduce in funcţie de zodii! Luna noua din Berbec de astazi este speciala din noua motive : mai intai, este in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii si a surprizelor, apoi, are loc o data cu revenirea lui Mercur in miscare directa, dat fiind ca de 3 saptamani a fost retrograd in Berbec. Totul despre Luna noua in Berbec de astazi, efecte, beneficii, atentionari, aici. O Luna noua in conjunctie cu Uranus este exact ca un taxi care apare din neant, fix cand aveai nevoie de el fara sa il fi chemat tu concret. Este ca acel mesaj pe care il primesti cand credeai ca totul s-a sfarsit. Ca acel mail din cutia postala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste indeletniciri pe care le avem noi oamenii aici pe pamant, astrele au un cuvant important de spus si ne trimit influentele lor deloc de neglijat, de care este bine sa tinem cont. Mercur este inca retrograd pana pe 14 aprilie iar Luna, preafrumoasa Luna, se afla in acest weekend in…

- In aceste indeletniciri pe care le avem noi oamenii aici pe pamant, astrele au un cuvant important de spus si ne trimit influentele lor deloc de neglijat, de care este bine sa tinem cont. Energia astrala a acestei saptamani este despre a vedea ce se intampla dintr-o perspectiva mai inalta,…

- ECHINOCTIUL DE PRIMAVARA 2018. De marti, cand are loc echinocțiul de primavara, ziua incepe sa se mareasca și soarele va prinde putere, dupa ce va trece acest scurt episod de iarna. Din punct de vedere astrologic, echinocțiul este marcat de influența a trei astre mari, Soarele, Venus și Mercur, toate…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 19-25 martie 2018. Urmeaza o perioada complicata pentru zodii. Echinocțiul de primavara aduce energie, șanse și schimbari. Dupa 3 zile, insa, intra in acțiune Mercur retrograd, provocand tot fel de probleme. Afla cum va fi saptamana pentru zodia ta!…

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. De altfel, fiecare persoana…

- Afla ce energie iti influenteaza ziua in functie de configuratia astrala a momentului si de zodia ta, afla ce sa faci cu ea ca sa iti fie in avantaj! Iata horoscopul pentru VINERI 16 februarie 2018 realizat de astrologul cu peste 21 ani de experienta, Daniel Doud. Zodiac spiritual zilnic.…

- Daca nu stii exact ce zodie esti din zodiacul chinezesc, afla acum aici. Iata cum iti este ziua de Vineri 9 februarie 2018 in functie fluxul norocului si de energiile cosmice din zodiacul chinezesc, precum si recomandari de a folosi aceste energii in rezultate benefice pentru tine. Vezi…

- Conform celor cinci elemente chinezesti (pamant, apa, metal, foc, lemn), acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT. Fiind dominat de semn de Pamant, culoarea norocoasa a acestui an 2018 este Galben. Iata cum iti este ziua de Joi 8 februarie 2018 in functie…