Horoscop zilnic LUNI 14 mai 2018. Ziua dinaintea marii zile. Ce îti aduce ţie? Retineti ca este vorba de ceva FOARTE MARE pentru noi. Ceva in viata ta se va schimba, de la o conceptie prin care vei vedea totul diferit, la un mod de viata schimbat. Sa ne bucuram, sa ne suflecam manecile sau sa ne temem? Vom vedea! Cert este ca ultima data cand Uranus a fost in Taur s-a intamplat acum aproximativ 80 ani, in anii 1930-1940, ani ramasi in istorie pentru multe evenimente majore globale ce au schimbat fata omenirii si lumii. Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Uranus isi schimba semnul, creaza un efect de netrecut cu vederea ce este simtit in intregul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

